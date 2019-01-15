В США поставили под сомнение стелс-покрытие кабины Су-57

Недавно в Ростехе рассказали о частичной модернизации самолетов Су-57 и Ту-160. Их собираются оснастить новейшими покрытиями кабины пилота. Материал, из которого изготовлено покрытие должен существенно увеличить объем поглощаемых радиоволн, и снизить общую заметность самолета для радаров на треть.
Позже американское издание The National Interest заявило, что такую же технологию использовала авиация США еще в 1980-х годах. По словам издания, первым такое покрытие получил истребитель F-16 почти сорок лет назад в рамках программы Have Glass. С тех пор, такими композитными покрытиями оснащаются кабины истребителей F-22 и F-35.
Ранее "Правда.Ру" писала о дефиците легких танков в армии Соединенных Штатов.
Фото: mil.ru
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