В США поставили под сомнение стелс-покрытие кабины Су-57

Недавно в Ростехе рассказали о частичной модернизации самолетов Су-57 и Ту-160. Их собираются оснастить новейшими покрытиями кабины пилота. Материал, из которого изготовлено покрытие должен существенно увеличить объем поглощаемых радиоволн, и снизить общую заметность самолета для радаров на треть.

Позже американское издание The National Interest заявило, что такую же технологию использовала авиация США еще в 1980-х годах. По словам издания, первым такое покрытие получил истребитель F-16 почти сорок лет назад в рамках программы Have Glass. С тех пор, такими композитными покрытиями оснащаются кабины истребителей F-22 и F-35.

Ранее "Правда.Ру" писала о дефиците легких танков в армии Соединенных Штатов.

Фото: mil.ru

Читайте также:

Армия США приступает к разработке нового легкого танка пехоты

Армия США уповает на искусственный интеллект

WATM смоделировал удар русского "Борея" по США

Боятся ли в США "российского супероружия"?