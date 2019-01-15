Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сделал заявление о том, что уже в этом году ядерные силы страны проведут учения «Гром». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Сегодня, 15 января, Сергей Шойгу рассказал о планах Министерства обороны на этот год. Среди основных целей подготовка и проведение 18,5 тысяч учений и тренировок различной направленности, в том числе и командно-штабные учения под названием «Центр - 2019», а также учения стратегических ядерных сил «Гром».
По данным источников, в учениях "Гром примут участие части, оснащенные новым ядерным оружием, а также традиционно будет задействован терминал "Чегет" системы "Казбек" - называемый «ядерным чемоданчиком».
По словам Сергея Шойгу, задача, поставленная перед министерством еще в 2017 году касаемо доведения доли современных вооружений стратегических ядерных сил до 82% выполнена. На данный момент стратегические ядерные силы находятся на уровне, при котором смогут осуществить ядерное сдерживание.
Подобные учения в Соединенных Штатах Америки под названием «Глобальный гром» были проведены еще в 2017 году. Тогда, в рамках соглашения СНВ-3, власти Америки предупредили Москву о начале крупных ядерных учений. Данные учения протестировали возможности США в сферах космоса, киберпространства, а также разведки и ПРО.
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