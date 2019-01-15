Секретарь Совбеза раскрыл дальность "нарушающей ДРСМД" ракеты

15 января Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прокомментировал итоги переговоров в Женеве по ДРСМД. По его словам, основная претензия американской стороны полностью лишена оснований. Российская ракета 9М729 не превышает допустимую дальность полета в 500 километров.

"Представители США почему-то считают, что наша модернизированная ракета 9М729 способна преодолеть дальность более 500 километров. Но мы проводили соответствующие испытания, которые показали, что ракета может преодолеть расстояние только в 476 километров. Более того, мы предоставили американской стороне все необходимые доказательства", - рассказал Патрушев.

Россия неоднократно отвергала обвинения США по нарушению Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Москва оставляет за собой право применить соответствующие меры, если в Европе появятся запрещенные американские ракеты.

Напомним, "Правда.Ру" писала об итогах переговоров США и России по ДРСМД.

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