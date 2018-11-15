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Источник Правда.Ру

Почему санкции не пугают желающих купить ЗРК С-400

Силовые структуры » Министерство обороны

Многие страны хотят купить российские ЗРК С-400, потому что у них перед глазами опыт Ирака, которого в трудный момент западные союзники предали. Так считает эксперт Виктор Мураховский.

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По меньшей мере 13 стран выразили заинтересованность в покупке российской ракетной системы С-400. Об этом пишет CNBC. "Они (страны) делают это вместо покупки американского оружия подобного типа, несмотря на возможность запуска американских санкций", — сообщает телекомпания.

По данным источника CNBC "в разведке" среди интересантов присутствуют Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак. Однако США ожидают, что несколько стран откажутся от контрактов еще "до дипломатического давления" на них.

Источник пояснил также, что покупка оружия у России более выгодна, потому что "процесс покупки оружия у правительства США более громоздкий". У С-400 меньше ограничений на экспорт, кроме того российское оружие обычно считается менее дорогостоящим, чем американское, и может использоваться "без поддержки технического обслуживания".

"Никакая другая американская система не может сравниться со способностью С-400 защищать большие участки воздушного пространства на длинных дистанциях. Она сбивает "стелс-бомбардировщики, самолеты, крылатые ракеты, высокоточные боеприпасы и некоторые тактические баллистические ракеты", — заключил источник.

Как сказал "Правде.Ру" главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, Виктор Мураховский, интерес вызван тем, что американцы ничего взамен аналогичного предложить не могут. А второе — "зацикливаться исключительно на американские оружейные компании многие страны не хотят, потому что это ставит их в существенную зависимость от США в случае конфликта с соседями".

Например, по словам эксперта, "с этим сталкивался Ирак, который имел на вооружении зенитные комплексы производства Западной Европы". "Их дистанционно отключили, когда надо было защищать страну от агрессии со стороны тех же самых западных стран". Саудовская Аравия с учетом того, что на ее территорию прилетают баллистические ракеты из Южного Йемена от хуситов, тоже заинтересована в приобретении такого комплекса, добавил эксперт.

По мнению Виктора Мураховского, "нет никаких сомнений нет, что С-400 будут изучать на предмет противодействия", но "на экспорт мы поставляем неполные аналоги того, что идет в российские Вооруженные силы. Понятно, что у наших систем другие возможности, и потом у нас уже есть разработка следующего поколения".

Напомним, что конракты о продаже ЗРК С-400 подписаны с Китаем, Турцией и Индией.

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Темы Ирак ЗРК С-400 российское оружие Саудовская Аравия виктор мураховский антироссийские санкции
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