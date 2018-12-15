Шойгу обратился с предложением к главе Пентагона

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу обратился с предложением к главе Пентагона Джеймсу Мэттису.

Так, глава российского национального оборонного ведомства предложил своему коллеге из Соединенных Штатов Америки обсудить вопрос выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также по возможности решить имеющиеся между двумя государствами разногласия в этой сфере.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Также специалисты подчеркнули, что российская сторона готова к диалогу. В пресс-службе Минобороны РФ добавили, что Соединенные Штаты Америки пока не дали какого-либо ответа.

Недавно, напомним, стало известно о том, что Вашингтон намерен выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между РФ и США. Идея, отметим, была инициирована действующим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В США объяснили свой выход из соглашения тем, что Российская Федерация якобы не выполняет его условия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу предостерег Польшу от размещения новых военных баз Североатлантического альянса на своих территориях. Если же Варшава ослушается, Россия, отметил Шойгу, примет "ответные меры".

Фото: kremlin. ru

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