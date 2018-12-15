Эстонская армия названа лучшей в мире

Глава Министерства обороны Эстонии Юри Луйк назвал эстонскую армию лучшей в мире.

Столь патриотичное заявление главы эстонского оборонного ведомства передает пресс-служба Министерства обороны прибалтийского государства. Специалисты указывают, что Юри Луйк позволил себе столь лестную оценку своих подопечных в ходе встречи с ними. Также Луйк поблагодарил эстонских военнослужащих за службу и указал на важность сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Любопытно, что на Западе точку зрения главы Министерства обороны Эстонии Юри Луйка не разделяют. Так, ранее, например, "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The National Interest спрогнозировало то, как будет развиваться война Российской Федерации со странам-участницами НАТО. По мнению авторов материала, начнется война именно в Прибалтике — это самый уязвимый регион Североатлантического альянса и, следовательно, "легкая добыча" для России.

Также "Правда.Ру" писала о том, что другое американское аналитическое издания, The Business Insider, составило список 25-ти самых мощных европейских армий. Эстонии, вопреки заявлениям тамошнего министра обороны, в рейтинге этом не оказалось. Хотя на последнем, 25-ом месте, оказалась скромная Бельгия, у которой на всю страну нет ни одного танка.

Фото: Pravda. Ru

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