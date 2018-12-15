Эстонская армия названа лучшей в мире

Глава Министерства обороны Эстонии Юри Луйк назвал эстонскую армию лучшей в мире.
Столь патриотичное заявление главы эстонского оборонного ведомства передает пресс-служба Министерства обороны прибалтийского государства. Специалисты указывают, что Юри Луйк позволил себе столь лестную оценку своих подопечных в ходе встречи с ними. Также Луйк поблагодарил эстонских военнослужащих за службу и указал на важность сотрудничества с Североатлантическим альянсом.
Любопытно, что на Западе точку зрения главы Министерства обороны Эстонии Юри Луйка не разделяют. Так, ранее, например, "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The National Interest спрогнозировало то, как будет развиваться война Российской Федерации со странам-участницами НАТО. По мнению авторов материала, начнется война именно в Прибалтике — это самый уязвимый регион Североатлантического альянса и, следовательно, "легкая добыча" для России.
Также "Правда.Ру" писала о том, что другое американское аналитическое издания, The Business Insider, составило список 25-ти самых мощных европейских армий. Эстонии, вопреки заявлениям тамошнего министра обороны, в рейтинге этом не оказалось. Хотя на последнем, 25-ом месте, оказалась скромная Бельгия, у которой на всю страну нет ни одного танка.
Фото: Pravda. Ru
Читайте также:
Антироссийские настроения и положение русских в Эстонии
Встройте новости раздела "Силовые структуры" в свой информационный поток:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Россия отвергла предложение Германии о международном мониторинге Азовского моря.
Россияне определились с главным виновником своих бед. Им стал президент Владимир Путин.
Знаменитый украинский боксер Александр Усик заявил, что будет на стороне монахов Киево-Печерской лавры в случае попыток ее захвата.
Владелец телеканалов и заводов, главный кондитер страны и по совместительству президент Украины за прошедший год вновь проявил себя как успешный бизнесмен.