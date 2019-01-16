Американский адмирал заявил о конце периода господства США на море

Командующий надводными силами Соединенных Штатов вице-адмирал Рич Браун сообщил, что время господства США на море закончилась. Теперь США вступают в эру великого соперничества на море, которое может затмить холодную войну, - считает Браун. Основными противниками Штатов на море станут Россия и Китай.

"Ранее мы имели возможность делать на воде все, что захотим. У нас не было препятствий, не было конкурентов. Мы могли быть где угодно и когда нам это нужно. Мы все еще имеем такую возможность, но времена изменились. Сегодня есть два государства, которые могут диктовать нам свои правила поведения на воде - Россия и Китай. Это противостояние может быть суровее, чем холодная война", - сказал Браун.

По словам вице-адмирала, Россия наращивает морское превосходство в Северной Атлантике, посылая туда свои атомные подлодки. В то время как Китай сопровождает каждый американский корабль в Южно-Китайском море.

"Пока еще мы остаемся королями морей, но этого недостаточно. Нам необходимо регулярно совершенствоваться, разрабатывать новые технологии и быть жестче", - добавил Рич Браун.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об инновационной советской подлодке, которая держала в страхе весь американский флот.

Фото: flickr.com

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