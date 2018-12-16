The National Interest: флот США уступает России и Китаю

Авианосцы Соединенных Штатов Америки не имеют достаточных средств, чтобы нанести поражение или хотя бы противостоять флоту Российской Федерации или же, например, Китайской народной республики.

Об этом пишет американское аналитическое издание The National Interest.

Так, пишут авторы материала, некогда флот Соединенных Штатов Америки был куда более мощным. Но, сетуют эксперты из The National Interest, после распада Советского Союза в 1991 году, главного геополитического противника США на тот момент, Вашингтон значительно сбавил свои обороты. Так, например, указывают авторы материала, на американских авианосцах заменили одни истребители другими. Это негативно сказалось на дальности полета военной техники.

А вот у Российской Федерации и Китайской народной республики ситуация с этими показателями обстоит намного лучше. The National Interest также указывает на то, что у Москвы и Пекина есть гораздо более разнообразный и широкий спектр оружия, которое несет серьезную угрозу для вражеских авианосцев. У США же, по мнению авторов материала, выбор оружия куда скуднее.

Любопытно, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, судя по всему, не видит в сложившейся ситуации с американским флотом никаких проблем. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что он решил вложить деньги в строительство стены на государственной границе США и Мексики, а не расширить присутствие американского флота в Арктике.

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