У ВМС Украины нет ракет для своих катеров

Главный конструктор украинского судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в интервью украинским телеканалам рассказал о минусах бронекатеров типа "Гюрза-М".

Так, по словам Сергея Белозубенко, на "Гюрза-М" отсутствуют автоматические ракеты. Конструкция, объясняет он, предполагает их наличие. Но, рассказал в эфире украинского телеканала главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском", сегодня на территории Украины просто-напросто нет в наличии подобных ракет.

Можно, подтвердил Сергей Белозубенко, использовать, конечно, ракеты с ручным наведением, но это, по его словам, проблематично и нецелесообразно.

Отметим, что на сегодняшний день на вооружении Военно-морских сил Украины имеется всего шесть легких бронекатеров типа "Гюрза-М".

Несколько недель назад, напомним, сразу несколько кораблей Военно-Морских сил Украины незаконно пересекли территориальные границы Российской Федерации в акватории Азовского моря. Российская сторона, отметим, стремительно отреагировала на провокацию и задержала не только морские суда, но и их экипаж.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украине действующего президента страны Петра Порошенко обвинили в коррупции. Дело в том, что на двух из трех задержанных Россией украинских кораблях вместо настоящей брони якобы было установлено обыкновенное кровельное железо. А на воду спустил эти корабли судостроительный завод, ранее принадлежавший именно Петру Порошенко.

Фото: Министерство обороны Украины

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