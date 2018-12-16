Западные СМИ сравнили российский Ил-112В с украинским Ан-140

Новый российский транспортный самолет Ии-112В по многим показателям схож с украинским Ан-140. Но превосходит его, однако, по целому ряду показателей.

Об этом пишет американское аналитическое издание The National Interest.

Так, по словам авторов материала, российский самолет имеет лучшие показатели энергоэффективности и дальности полета. Помимо этого, указывают эксперты The National Interest, стоимость обслуживания российского Ил-112В в разы ниже, чем у его украинского "собрата", Ан-140.

Есть и параметр, по которому Ил-122В уступает Ан-140. Так, указывают авторы материалы, скорость украинского воздушного судна несколько выше, чем у российского самолета. Ан-140, сообщают эксперты The National Interest, может развивать скорость до 575 км/ч, в то время как Ил-122В не имеет возможности летать со скоростью свыше лишь 500 км/ч.

Американское аналитическое издание также отмечает, что новый российский транспортный самолет является частью реализуемого Министерством обороны Российской Федерации проекта по модернизации устаревшей легкой транспортной авиации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению американского журнала The Atlantic Council, действующий президент Российской Федерации Владимир Путин в скором времени пойдет войной на Украину. И войну эту, уверены американские эксперты, Россия непременно проиграет.

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