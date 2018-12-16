Турция купит у США больше сотни истребителей F-35

В последнее время дипломатические отношения между Соединенными Штатами Америки и Турцией складываются далеко не самым лучшим образом. Но вот на торговлю Вашингтона и Анкары политика, что любопытно, не влияет.

Так, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна закупит у Соединенных Штатов Америки 120 американских истребителей F-35. Сумму, за которую Анкара приобрела данную военную технику, Реджеп Тайип Эрдоган не озвучил.

Любопытно, что не так давно американское правительство угрожало Турции тем, что не продаст ей свои истребители, в которых она так нуждается. Все из-за того, заявлял официальный Вашингтон, что Турция намерена закупить у Российской Федерации несколько зенитно-ракетных комплексов С-400. США же выступают резко против сотрудничества России и Турции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское аналитическое издание The Business Insider составило список самых мощных армий мира. Эксперты оказались патриотами — первое место досталось армии Соединенных Штатов Америки. На втором и третьем месте расположились Российская Федерация и Китайская народная республика соответственно. Турции же в списке от The Business Insider досталось лишь девятое место.

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