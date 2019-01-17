Прибалтика: Россия может уничтожить базы НАТО за минуту

Численность войск Североатлантического альянса в Прибалтике в последние годы увеличилась многократно. Но в случае реальной открытой вооруженной конфронтации НАТО с Российской Федерацией данные военные базы будут уничтожены в первые минуты войны.
Так, во всяком случае, считает экс-глава департамента стратегического планирования Генерального штаба Национальных вооруженных сил Латвии, главный советник начальника полиции Риги Раймонд Рубловский. Своим видением ситуации он поделился с изданием RuBaltic. Ru.
По словам Раймонда Рубловского, в данный момент на одной только территории Латвии находится порядка полутора тысяч солдат НАТО. Рубловский считает, что это — скорее политический жест, нежели военный. Никакой мощью, уверен он, Североатлантический альянс, представленный в Прибалтике, не располагает.
Раймонд Рубловский подчеркнул, что сегодня Прибалтика не в силах перечить Соединенным Штата Америки и НАТО. Если даже латвийское правительство захочет выдворить с территории страны военных, то у Риги, конечно же, ничего не получится, подчеркивает Рубловский.
И для Латвии, уверен эксперт, это является серьезной проблемой. В случае войны НАТО с Россией, объясняет он, первой под удар попадет именно Прибалтика. Тамошние силы альянса просто-напросто не смогут ничего противопоставить российской армии, резюмирует Раймонд Рубловский, и, как следствие, будут уничтожены в первые минуты войны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авторитетное американское издание The National Interest взяло на себя ответственность предсказать ход вероятной неядерной войны между Российской Федерацией и объединенными силами стран Североатлантического альянса. Так, специалисты из США также считают, что первой под удар попадет Прибалтика — самый уязвимый и слабый регион НАТО по их мнению. Россия же, кстати, уверены в The National Interest, проиграет Североатлантическому альянсу войну.
Не так давно о желании разместить на своей территории новые военные базы США и НАТО заявили в Польше. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующему президенту соседней Белоруссии Александру Лукашенко эта идея Варшавы, мягко говоря, не понравилась. Глава государства заявил, что в таком случае Россия и Белоруссия тоже "разместят что-нибудь в ответ".
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