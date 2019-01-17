США спасут ДРСМД, если РФ уничтожит свою крылатую ракету

Не так давно Соединенные Штаты Америки инициировали выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Все из-за того, что Российская Федерация якобы не соблюдает условия подписанного еще в 80-ые годы прошлого века соглашения.

Заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в интервью российским средствам массовой информации заявила, что ДРСМД еще можно спасти. Официальный Вашингтон передумает разрывать соглашение, указывает Томпсон, если Россия начнет соблюдать условия договора и пойдет на ряд уступок.

Так, например, Соединенные Штаты Америки передумают разрывать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если российская сторона уничтожит свою крылатую ракету наземного базирования 9М729.

Андреа Томпсон отметила также, что правительство Российской Федерации и так знает об этом условии США.

Мировая общественность и средства массовой информации в последние годы все чаще и чаще говорят о возможности открытого вооруженного противостояния Российской Федерации с Западом. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Прибалтике заявили, будто тамошние военные базы Североатлантического альянса Россия в случае войны уничтожит за считанные минуты.

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