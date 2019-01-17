Минобороны отказалось рассекречивать "Авангард" ради ответа критикам

Министерство обороны России выступило с комментарием по поводу критики ракетного комплекса "Авангард" в российской прессе. Эксперта, назвавшего данный комплекс "неперспективным", ведомство обвинило в "незнании общих законов физики". При этом, подробно разбирать подобную критику военные не планируют.
"В российском военном ведомстве безусловно понятен повышенный интерес к этому уникальному оружию со стороны как научного сообщества, так и, прежде всего, различных иностранных разведывательных структур, — говорится в официальном заявлении ведомства. — Поэтому попытка втянуть Минобороны России провокационными заявлениями различных псевдоэкспертов в дискуссию для получения подобными структурами интересующей информации о принципах действия уникального российского оружия из открытых источников ожидаема и не будет иметь никакого результата".
Министерство призвало представителей российских СМИ внимательно относиться к возможным провокациям под видом различных экспертных оценок и комментариев.
Об успешных испытаниях нового комплекса российские военные сообщили в июле прошлого года. По словам заместителя командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Ярцева, "Авангард" способен осуществить "гарантированный прорыв любых средств противоракетной обороны".
Источник фото: Министерство обороны РФ
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