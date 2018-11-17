Китай резко сменил вектор своей военной стратегии

Китайская народная республика резко сменила вектор своей военной стратегии. Если раньше китайская армия вовсю готовилась к обороне своих территорий, то теперь репетирует и наступательные маневры.

Об этом пишет китайское издание South China Morning Post.

По словам авторов материала, в последнее время высокопоставленное руководство китайской армии настроено на стратегию "упреждающего планирования", что подразумевает под собой нанесение "неожиданного удара". Журналисты из Китая пишут, что армия КНР поменяла вектор своей военной стратегии из-за роста военных технологий и обозначившейся всемирной гонки вооружений. Сегодняшний день, считают в Пекине, ставит перед китайской армией необходимость этих изменений.

Но, разумеется, это далеко не единственная причина внезапно изменившей свой облик армии Китая. Так, авторы материала в South China Morning Post указывают на то, что, разумеется, Пекин сменил вектор своей военной стратегии в том числе и из-за вновь обострившихся отношений с Соединенными Штатами Америки.

Европа серьезно опасается агрессии Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки или же всей той же Китайской народной республики. Однако, как ранее писала "Правда.Ру", не все готовы видеть в этих сверхдержавах угрозу. Так, например, немецкий политик заявила, что европейским странам стоит тратить больше денег на нужды своих жителей, а не на армию.

Фото: mil. ru

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