Бельгия намерена усилить свое военное присутствие на восточном фланге НАТО

В следующем году Бельгия усилит свое присутствие на восточном фланге Североатлантического альянса.

Напомним, что руководство НАТО неизменно считает восток наиболее уязвимым своим флангом. Все из-за "агрессивной" Российской Федерации.

Обезопасить альянс призваны бельгийские военнослужащие. В 2019 году в Балтийское море отправятся два судна военного бельгийского флота с более чем двумя сотнями солдат на борту. Также к Балтийскому морю отправятся несколько бельгийских истребителей. Сообщается, что военная техника и солдаты будут базироваться на военной базе Североатлантического альянса в Литве.

Напомним, что несколько лет назад руководство НАТО приняло решение ежегодно размещать в Эстонии, Латвии, Литве и Польши военнослужащих разных стран. Так, например, в прошлом году Прибалтику "охраняли" датчане. В этом году наступила, по-видимому, очередь Бельгии.

Любопытно, что бельгийская армия считается, мягко говоря, не самой мощной в мире. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что известный новостной портал в рейтинге самых мощных армий Европы выделил ей последнее, 25-ое место. На первое место, кстати, аналитики поставили Российскую Федерацию, а на второе и третье — Францию и Великобританию соответственно. Украина удостоилась десятого места в рейтинге самых мощных армий Европы.

Читайте также:

НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией