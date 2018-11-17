Бельгия намерена усилить свое военное присутствие на восточном фланге НАТО

В следующем году Бельгия усилит свое присутствие на восточном фланге Североатлантического альянса.
Напомним, что руководство НАТО неизменно считает восток наиболее уязвимым своим флангом. Все из-за "агрессивной" Российской Федерации.
Обезопасить альянс призваны бельгийские военнослужащие. В 2019 году в Балтийское море отправятся два судна военного бельгийского флота с более чем двумя сотнями солдат на борту. Также к Балтийскому морю отправятся несколько бельгийских истребителей. Сообщается, что военная техника и солдаты будут базироваться на военной базе Североатлантического альянса в Литве.
Напомним, что несколько лет назад руководство НАТО приняло решение ежегодно размещать в Эстонии, Латвии, Литве и Польши военнослужащих разных стран. Так, например, в прошлом году Прибалтику "охраняли" датчане. В этом году наступила, по-видимому, очередь Бельгии.
Любопытно, что бельгийская армия считается, мягко говоря, не самой мощной в мире. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что известный новостной портал в рейтинге самых мощных армий Европы выделил ей последнее, 25-ое место. На первое место, кстати, аналитики поставили Российскую Федерацию, а на второе и третье — Францию и Великобританию соответственно. Украина удостоилась десятого места в рейтинге самых мощных армий Европы.
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