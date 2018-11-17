На вооружение ВВС США поступят новые противокорабельные ракеты

На вооружение Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки поступят новые противокорабельные ракеты сверхбольшой дальности.
Отметим, что эта новость как нельзя лучше демонстрирует активное перевооружение американской армии. Так, совсем недавно стало известно о том, что США получили новые ракеты класса "воздух-земля" со сниженной радиолокационной заметностью.
Сегодня же стало известно о том, что Соединенные Штаты Америки заключили контракт с крупной компанией на поставку ракет под названием Long Range Anti-Ship Missile. На русский язык название новых американских ракет переводится как "дальнобойная противокорабельная ракета".
Впечатляет стоимость соглашения, подписанного Пентагоном и компанией-производителем LRASM. Так, на покупку нового оружия правительство США потратит порядка двух сотен миллионов долларов. Работы, правда, по созданию ракет закончатся нескоро — ожидается, что LRASM поступят на американское вооружение лишь в 2022 году.
Отметим, что дальность действия Long Range Anti-Ship Missile составляет чуть меньше тысячи километров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки отправили в Европу крупнейшую в 21 веке партию боеприпасов. Последний раз американская армия поставляла на континент столько же в далеком 1999-ом, при бомбардировке канувшей в лету Югославии.
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