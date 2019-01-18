В двигателях новой российской ракеты нашли опасный дефект

Двигатели российских ракет-носителей класса "Ангара" имеют серьезный и опасный дефект. Так, при старте ракеты они могут просто-напросто разрушить ее.

Об этом заявили специалисты из "Энергомаша" — главного российского предприятия ракетного двигателестроения. Эксперты утверждают, что ракеты-носители класса "Ангара" имеют специфическое строение — из-за этого-то и может произойти столь серьезная поломка.

Дело в том, объясняют представители "Энергомаша", что данные ракеты имеют пакетное расположение первой и второй своих ступеней. Это значит, поясняют они, что блоки первой ступени окружают блок второй. Из-за этого, по словам экспертов, возникает необходимость работы при пониженном давлении и продолжительной работы двигателя центрального блока на режиме 30 процентов от номинального значения тяги. Но при работе ниже 38 процентов в двигателях начинают происходить серьезные колебания, сетуют эксперты. Это-то, предупреждают они, и может привести к разрушению всей конструкции ракеты-носителя.

"Ангара" — семейство ракет-носителей модульного типа. Ракеты, что примечательно, имеют широкий диапазон грузоподъемностей — от 1 до 35 тонн. Первый запуск ракеты-носителя класса "Ангара" был произведен в 2014 году. На программу, отметим, было потрачено порядка 160 миллиардов рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The Business Insider составило список самых мощных армий Европы. На первом место специалисты из Соединенных Штатов Америки поставили Российскую Федерацию, на второе и третье места — Францию и Великобританию соответственно.

Также The Business Insider составило список самых мощных армий мира. "Правда.Ру" также писала об этом. В этом рейтинге Россия оказалась на втором месте, между Соединенными Штатами Америки и Китайской народной республикой.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации.

Читайте также:

Путин рассказал об испытаниях сверхтяжелой российской ракеты