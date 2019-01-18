Противороссийская оборона: Трамп приказал вывести оружие в космос

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки анонсировало оснащение своего арсенала новыми технологиями противоракетной обороны. Модернизация, отметили в Пентагоне, коснется и американского оружия, размещенного в космосе.
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его страна обладает якобы самым совершенным оружием в мире. Глава государства подчеркнул, что цель американского оборонного ведомства одна — обнаружить и уничтожить любую ракету, так или иначе угрожающую Соединенным Штатам Америки.
Угрозу для противоракетной безопасности США представляет Российская Федерация, отметили в Пентагоне. Так, заявили там, Россия якобы не только постоянно отрабатывает различные сценарии ядерных атак на Соединенные Штаты Америки, но и поддерживает в этом "страны-изгои" — Северную Корею и Иран. Москва, уверены в Пентагоне, считает Североатлантический альянс и Соединенные Штаты Америки основными препятствиями на пути своих огромных геополитических амбиций.
Сегодняшний день, подытожили в Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки, диктует необходимость размещения систем перехвата ракет в открытом космосе. Тем более, отметил официальный Вашингтон, что Российская Федерация и Китайская народная республика уже давно занимаются развитием своего космического оружия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские военные выразили крайнюю обеспокоенность российским спутником. Так, они уверены, что он находится в космосе вовсе не для взаимодействия с другими спутниками и мониторинга ситуации — основной функции подобного рода аппаратов. В Соединенных Штатах Америки считают, что российским спутник-инспектор представляет собой самое настоящее космическое оружие.
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