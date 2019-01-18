В "Энергомаше" опровергли сообщения о дефектах в двигателях "Ангары"

"Энергомаш", главное российское предприятие ракетного двигателестроения, опровергло появившиеся сегодня в средствах массовой информации сообщения об опасных дефектах в двигателях ракет-носителей "Ангара".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что представители "Энергомаша" якобы подвергли критике двигатели, установленные на изготовленных совсем недавно российских ракетах-носителях. Эксперты раскритиковали специфическое строение аппарата. Из-за неправильной работы двигателя, вызванного необычной конфигурацией, утверждали якобы эксперты, ракеты-носители семейства "Ангара" могут просто-напросто развалиться при старте.
По словам представителей главного российского предприятия ракетного двигателестроения, работники СМИ вырвали информацию из контекста тезисов доклада, представленного недавно общественности "Энергомашем". Так, подчеркнули эксперты, двигатели ракет-носителей семейства "Ангара" всецело и полностью соответствуют требованиям технического задания.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки приняло решение оснастить свое оружие, размещенное в открытом космосе, новыми технологиями противоракетной обороны. Все из-за Российской Федерации, Северной Кореи и Ирана, дал объяснения официальный Вашингтон.
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