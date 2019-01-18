СМИ: замерзавшим в Эстонии бельгийским солдатам прислали теплую одежду

18 января министерство обороны Бельгии поставило своим солдатам в Эстонии теплую одежду и термосы. В ведомстве отметили, что опасаются обморожения своих солдат, так как они не привыкли работать в таких суровых условиях.

Напомним, в Эстонии проходят учения НАТО, на которых европейские военнослужащие отражают "российскую агрессию". В составе объединенных войск НАТО находятся 270 бельгийских военных. Помимо зимней одежды и балаклав, бельгийским военным выслали зимние спальные мешки и другие приспособления для выживания в холодных условиях.

Руководитель армейского профсоюза ACMP Роже Уссен сообщил, что груз с зимним обмундированием уже был укомплектован и выслан в Эстонию.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о крупнейших учениях НАТО и США со времен холодной войны, где войска альянса будут отражать нападение России.

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