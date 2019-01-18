СМИ: новый двигатель для китайских истребителей признали устаревшим на 20-30 лет

Согласно статье, опубликованной в китайском издании Sina, журналисты изучили сборник статей Издательства авиационной промышленности Китая, которые были подготовлены главным конструктором "Тайхан-10" Чэнь Цунхуэем.

В статьях были перечислены многочисленные дефекты и несовершенства нового двигателя. Более того, сам конструктор написал, что двигатель отстает от своих зарубежных аналогов на 30 лет. Среди главных недостатков Чэнь Цунхуэй отметил малый ресурс двигателей, низкое качество сплавов и высокий износ подшипников во время работы двигателя на предельной мощности.

По мнению конструктора, "Тайхан-10" имеет недостатки из-за неправильного распределения средств между научно-исследовательским институтом и конструкторским бюро. Также Чэнь Цунхуэем посетовал на низкую квалификацию кадров и проблемы контроля качества выпускаемых изделий.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о насмешках Китая относительно нового американского истребителя F-35.

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