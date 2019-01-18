СМИ: новый двигатель для китайских истребителей признали устаревшим на 20-30 лет

Согласно статье, опубликованной в китайском издании Sina, журналисты изучили сборник статей Издательства авиационной промышленности Китая, которые были подготовлены главным конструктором "Тайхан-10" Чэнь Цунхуэем.
В статьях были перечислены многочисленные дефекты и несовершенства нового двигателя. Более того, сам конструктор написал, что двигатель отстает от своих зарубежных аналогов на 30 лет. Среди главных недостатков Чэнь Цунхуэй отметил малый ресурс двигателей, низкое качество сплавов и высокий износ подшипников во время работы двигателя на предельной мощности.
По мнению конструктора, "Тайхан-10" имеет недостатки из-за неправильного распределения средств между научно-исследовательским институтом и конструкторским бюро. Также Чэнь Цунхуэем посетовал на низкую квалификацию кадров и проблемы контроля качества выпускаемых изделий.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о насмешках Китая относительно нового американского истребителя F-35.
Читайте также:
Китай посмеивается над новейшим истребителем США F-35
Китай опередил США в разработке электромагнитного оружия
Китайская армия вооружается новыми легкими танками
ИноСМИ: Китай вооружает флот боевыми рельсотронами
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
В России собственники домов могут отказаться от оплаты ряда жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщила руководитель Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.
Европа дрейфует в сторону от США в связи с действиями Трампа по блокировке "Северного потока-2". Останавливать Европу в 2019 году будут через Украину и Балканы.
Состав экспертов «Единой России» не поддержали идею, которая обязывает всех госслужащих, а также муниципальных чиновников и парламентариев раскрывать размер своей пенсии. Об этом сообщают в СМИ.
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".