National Interest: у американской армии "серьезные проблемы"

Армия Соединенных Штатов Америки переживает не самые лучшие свои времена. В случае гипотетической войны с Российской Федерации или же Китайской народной республикой США могут потерпеть поражение.
Таким мнением поделилось американское издание The National Interest. Средство массовой информации считает, что у армии США "серьезные проблемы".
Проблемы американской армии, считают авторы материала, связаны с острой нехваткой ресурсов и сил. Для того, пишут американские журналисты, чтобы противостоять России, Китаю, Индии, Северной Корее и международному терроризму — пяти на сегодняшний день главным противникам Вашингтона — Соединенным Штатам Америки нужно многочисленное войско. А американская армия, сетуют авторы материалы, насчитывает рекордно низкое количество военнослужащих со времен Второй мировой войны.
The National Interest указывает на то, что о проблеме хорошо осведомлены в правительстве США. Так, Вашингтон заявлял, пишут авторы материала, что, помимо сухопутных войск, армии необходимо увеличить численность и военной техники.
Американские журналисты считают, что причина упадка боеспособности армии США кроется в недостаточном финансировании.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Конгрессе Соединенных Штатов Америки опасаются поражения в случае гипотетической войны с Российской Федерацией.
Фото: The U. S. Army
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