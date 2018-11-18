National Interest: у американской армии "серьезные проблемы"

Армия Соединенных Штатов Америки переживает не самые лучшие свои времена. В случае гипотетической войны с Российской Федерации или же Китайской народной республикой США могут потерпеть поражение.

Таким мнением поделилось американское издание The National Interest. Средство массовой информации считает, что у армии США "серьезные проблемы".

Проблемы американской армии, считают авторы материала, связаны с острой нехваткой ресурсов и сил. Для того, пишут американские журналисты, чтобы противостоять России, Китаю, Индии, Северной Корее и международному терроризму — пяти на сегодняшний день главным противникам Вашингтона — Соединенным Штатам Америки нужно многочисленное войско. А американская армия, сетуют авторы материалы, насчитывает рекордно низкое количество военнослужащих со времен Второй мировой войны.

The National Interest указывает на то, что о проблеме хорошо осведомлены в правительстве США. Так, Вашингтон заявлял, пишут авторы материала, что, помимо сухопутных войск, армии необходимо увеличить численность и военной техники.

Американские журналисты считают, что причина упадка боеспособности армии США кроется в недостаточном финансировании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Конгрессе Соединенных Штатов Америки опасаются поражения в случае гипотетической войны с Российской Федерацией.

Фото: The U. S. Army

Читайте также:

Какие слабые места можно отыскать в армии США?