Путин рассказал о целях ядерного оружия и "первом ударе"

Сегодня президент Российской Федерации, Владимир Путин сделал ряд ключевых заявлений, которые касаются как безопасности России, так и системы глобальной безопасности в целом.

В частности, глава государства в очередной раз напомнил, что выход США из договора о ракетах малой и средней дальности, который подразумевает запрет на производство и использование подобных видов вооружения, рушит всю архитектуру мировой безопасности.

При этом глава России, подчеркнул, что США "уже давно сами всё нарушили", но теперь под надуманными предлогами, обвиняя в нарушениях Россию, стремятся выйти из этих договоренностей "официально".

Выход из ДРСМД позволит Штатам размещать подобные вооружения, например, в Европе, на базах НАТО и соответствующих полигонах. Но тут дело даже не в России, а действительно во всем мире, поскольку так или иначе, но американское военное присутствие сейчас охватывает очень многие макрорегионы, и размещение сети таких ракет действительно несёт в себе серьёзную угрозу.

Впрочем, именно России есть чем ответить на этот глобальный вызов. Поскольку, по словам президента, наша стратегическая безопасность обеспечена на десятилетия вперёд. Речь идет о новых видах ядерного вооружения, которые постепенно выходят на серийное производство, а некоторые образцы уже вышли и поставляются в соседствующие военные части.

Так, по словам президента, новые системы вооружения, "кратно увеличивают потенциал армии и флота, тем самым надежно и безусловно обеспечивают безопасность России на ближайшие десятилетия".

При этом, глава государства отметил, что "все виды и рода войск развивались сбалансированно, в соответствии с новой государственной программой вооружения. Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального приоритета". Российские войска на сегодняшний день укомплектованы новыми вооружениями на 82%.

Что касается, собственно, ядерных вооружений и носителей, то межконтинентальная ракета "Сармат" успешно прошла военные испытания, а комплекс "Авангард" вошел в стадию серийного производства. "Сармат", кстати, начнет серийно поступать в войска с 2019 года. С 2018 года на опытно-боевом дежурстве находится комплекс "Кинжал". Лазерные комплексы "Пересвет" также прошли успешные испытания.

Стоит также напомнить, что наша военная и ядерная доктрина предполагает только ответный удар, а не превентивный по потенциальным противникам. Поэтому, в данном случае речь идет именно про оборонительные комплексы, а также про оружие "неотвратимого удара возмездия". То есть, именно о том, что самим фактом своего существования резко успокаивает всех желающих сделать с нашей страной что-нибудь нехорошее в глобальном, стратегическом смысле.

По этому поводу Владимир путин заявил: "надеюсь, наши новые системы заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике". И, кажется, эти надежды президента вполне оправданы.

Стоит напомнить, что впервые, новые системы стратегических российских вооружений были представлены главой государства на ежегодном послании Федеральному Собранию. Реакция на тогдашние заявления президента со стороны либеральной общественности была неоднозначной. От откровенного неверия и заявлений о том, что "всё это фотошоп", до реакции близкой к истерике по поводу "зашкаливающего милитаризма" России и её главы.

Как показало время, особенно в контексте украинских событий и военных провокаций последнего времени со стороны этого государства, модернизация вооружений была сделана вовремя. Что касается стратегических вооружений, то необходимость их модернизации и разработки принципиально новых видов подобного оружия подтверждается хотя бы выходом США из ДРСМД. И нарастанием военной напряженности во всём мире в связи с этим.

Но нынешние военные разработки, поставленные на вооружение российской армией, по словам Валмиера Путина, как раз и поспособствуют стабилизации мировой безопасности и соблюдению необходимого баланса сил.