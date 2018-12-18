В НАТО предложили план по отражению "российского блицкрига"

Бывший главнокомандующий Североатлантического альянса Филипп Бридлав и бывший заместитель генерального секретаря Александр Вершбоу считают, что международный военно-политический блок должен быть готов отразить быструю атаку России на Европу.

Об этом сообщает американское издание Militarytimes и ряд других крупных средств массовой информации.

Так, считают Филипп Бридлав и Александр Вершбоу, Североатлантическому альянсу и Соединенным Штатам Америки стоит увеличить присутствие своих войск на территории Польши и ряда других ближайших государств.

Также в своей аналитической статье бывший главнокомандующий НАТО и бывший заместитель генсека предлагают перенести командный пункт США из польского города Познань в польский же город Щецин. Это, считают Бридлав и Вершбоу, поможет в кратчайшие сроки перебросить армии стран-участниц Североатлантического альянса на территорию Польши.

Но и это еще не все — Филипп Бридлав и Александр Вершбоу предлагают расширить взлетно-посадочную полосу в польском городе Повидзе, построить новые топливные склады и арсеналы. Необходимо еще, указывают американские эксперты, разместить в Дании ряд судов Военно-морского флота Соединенных штатов. Американские корабли, заявляют Бридлав и Вершбоу, должны постоянно патрулировать акваторию Балтийского моря.

Примечательно, что Филипп Бридлав и Александр Вершбоу совсем не доверяют армиям европейских государств. Так, в своей статье они выразили мнение, что Российской Федерации не составит труда одолеть их. А Соединенным Штатам Америки, сетуют Бридлав и Вершбоу, возможно, просто-напросто не хватит времени, чтобы пересечь океан и отразить российский блицкриг.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известное американское издание решило спрогнозировать ход неядерной войны между Российской Федерацией и странами-участницами Североатлантического альянса. Так, эксперты из США считают, что война РФ с НАТО начнется в Прибалтике — Литва, Латвия и Эстония, считают они, наиболее уязвимый и слабый регион Североатлантического альянса.

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