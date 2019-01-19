Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Foreign Policy: неядерное оружие РФ опаснее ядерного

Силовые структуры » Министерство обороны

Ракеты с неядерными боеголовками, находящиеся сегодня на вооружении армии Российской Федерации, опаснее ее ядерного оружия.

Foreign Policy: неядерное оружие РФ опаснее ядерного. 397425.jpeg

Так, во всяком случае, считает американское издание The Foreign Policy.

Российские ракеты с неядерными боеголовками гораздо "более смертоносные", нежели ядерное оружие России, пишут в своем материале эксперты из Соединенных Штатов Америки. На сегодняшний день, указывают они, Российская Федерация совсем не нуждается в наращивании своей ядерной мощи.

Недавний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, инициированный самим действующим президентом страны Дональдом Трампом, может "нанести вред" Соединенным Штатам Америки. Дело в том, что, имея превосходство над главным своим геополитическим противником в области ядерного вооружения, сетуют авторы материала, Российская Федерация теперь сможет обойти США и в сфере обыкновенных ракет наземного базирования. Ведь, если соглашение действительно будет расторгнуто, Россия получит прекрасную возможность для открытого развертывания такого типа оружия, поясняют свою точку зрения американские эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что другое американское аналитическое издание, The National Interest, взяло на себя ответственность предсказать ход неядерной войны между армией Российской Федерации и объединенными силами стран Североатлантического альянса.

Читайте также:

Война США и РФ будет кровопролитной, короткой и страшной

СМИ: новый двигатель для китайских истребителей признали устаревшим на 20-30 лет СМИ: новый двигатель для китайских истребителей признали устаревшим на 20-30 лет

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы США СМИ армия война Россия
Обсудить
Актуальная аналитика
Интересное и полезное
Богатые и знаменитые: и у животных свои причуды
Наследие
Мистики в реалиях: Птолемей, отец астрологии
Кавказ
Что интересно посмотреть в Осетии
Новости Все >
Foreign Policy: неядерное оружие РФ опаснее ядерного
Украинские СМИ поймали Порошенко на "газовом ограблении" Украины
Эксперт назвал способы, как избавиться от западного влияния в интернете
СМИ: новый двигатель для китайских истребителей признали устаревшим на 20-30 лет
Ученые: пары с одинаковым чувством юмора имеют долгие и крепкие отношения
Дознавателя из Уфы, заявившую об изнасиловании, уволили из МВД
Гадалка "заработала" на снятии порчи 240 тысяч рублей
Некоторые части тела растут у человека всю жизнь
В канадское озеро упал НЛО
Белоруссия отрицает обвинения в заправке украинских танков
Читательский топ
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Украинский журналист: почему Донбасс и Крым не вернутся на Украину
Журналистку из Финляндии расстроил вкус российских продуктов
Какое политическое убежище? Бойко - не Сноуден
Хотите "загнать Кавказ к лучине"? Не выйдет у вас!
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Россияне могут не платить за свет и воду

В России собственники домов могут отказаться от оплаты ряда жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщила руководитель Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

Россияне могут не платить за свет и воду
Живущая за счет мигрантов Киргизия начала борьбу с русским языком
Бывший СССР
Живущая за счет мигрантов Киргизия начала борьбу с русским языком
Кремль
Песков рассказал про отношение Путина к новой женитьбе
Происшествия
В Сербии предотвращено покушение на Путина. Киллер арестован
Бывший СССР
Живущая за счет мигрантов Киргизия начала борьбу с русским языком

Постсоветская республика занимает первое место в мире по количеству трудовых мигрантов.

Живущая за счет мигрантов Киргизия начала борьбу с русским языком
Какое политическое убежище? Бойко - не Сноуден
Власть
Какое политическое убежище? Бойко - не Сноуден
Евросоюз
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Новости Украины
Из России выдворили журналистку-критика украинских властей
Новости Грозного
Жителям Чечни списали все долги за газ из-за угрозы протестов

Районный суд города Грозный рассмотрел и удовлетворил иск прокуратуры Чеченской Республики к «Газпром межрегионгаз Грозный», в котором была указана необходимость снятия с населения долга суммой более 9 миллиардов рублей за использование природного газа.

Жителям Чечни списали все долги за газ из-за угрозы протестов
"Единая Россия" хочет сохранить в тайне пенсии депутатов и чиновников
Единая Россия
"Единая Россия" хочет сохранить в тайне пенсии депутатов и чиновников
Новости Читы
В провинции предложили "отрубать по ночам свет" у малоимущих
Россия
Минобороны сняло секретность с рапорта Жукова об освобождении Польши
Соломон Соловьев Яркие кометы в темном небе - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Какое политическое убежище? Бойко - не Сноуден Любовь Степушова Андрей Михайлов Города-герои - 12 столпов Великой Победы Андрей Михайлов
Комментарии
Какое политическое убежище? Бойко - не Сноуден
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Гендиректор "Почты России" купил квартиру за миллиард рублей﻿
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Новый нацпроект сможет защитить Россию от астероидов
США станут "Звездой смерти", когда разместят свое оружие в космосе
Какое политическое убежище? Бойко - не Сноуден
Живущая за счет мигрантов Киргизия начала борьбу с русским языком
Белоруссия отрицает обвинения в заправке украинских танков
Хотите "загнать Кавказ к лучине"? Не выйдет у вас!
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Какое политическое убежище? Бойко - не Сноуден
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Социологи: россияне стали жить в страхе и тревоге
США станут "Звездой смерти", когда разместят свое оружие в космосе
В Сербии предотвращено покушение на Путина. Киллер арестован
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
История и современность Все >
Невозможное возможно: первый покоритель Альп
Невозможное возможно: первый покоритель Альп
Кто на самом деле изготавливал яйца Фаберже?
Кто на самом деле изготавливал яйца Фаберже?
СМИ: новый двигатель для китайских истребителей признали устаревшим на 20-30 лет
СМИ: новый двигатель для китайских истребителей признали устаревшим на 20-30 лет
США станут "Звездой смерти", когда разместят свое оружие в космосе
США станут "Звездой смерти", когда разместят свое оружие в космосе
Дознавателя из Уфы, заявившую об изнасиловании, уволили из МВД
Дознавателя из Уфы, заявившую об изнасиловании, уволили из МВД
СМИ: замерзавшим в Эстонии бельгийским солдатам прислали теплую одежду
СМИ: замерзавшим в Эстонии бельгийским солдатам прислали теплую одежду
В "Энергомаше" опровергли сообщения о дефектах в двигателях "Ангары"
В "Энергомаше" опровергли сообщения о дефектах в двигателях "Ангары"
Что на самом деле сказал Матрос Железняк, "закрывая" Учредительное собрание
Что на самом деле сказал Матрос Железняк, "закрывая" Учредительное собрание
Второй рейх: как немцы провозгласили империю во дворце французских королей
Второй рейх: как немцы провозгласили империю во дворце французских королей
Регионы захотели списания долгов как в Чечне
Регионы захотели списания долгов как в Чечне
Что будет, если сбить разведчик НАТО у границ России
Что будет, если сбить разведчик НАТО у границ России
Женское Все >
Цветотерапия оранжевым цветом в период менопаузы
Цветотерапия оранжевым цветом в период менопаузы
Жгучий перчик на подоконнике - это очень красиво и полезно
Жгучий перчик на подоконнике - это очень красиво и полезно
Моя роза цветет дома круглый год
Моя роза цветет дома круглый год
Новая замечательная фиалка: стрептокарпус
Новая замечательная фиалка: стрептокарпус
Как укрыть гортензию, чтобы она зацвела в конце мая
Как укрыть гортензию, чтобы она зацвела в конце мая
Как сохранить молодость после 40 лет
Как сохранить молодость после 40 лет
Исследование: зимой люди выглядят старше
Исследование: зимой люди выглядят старше
Три самых горячих знака Зодиака в сексе
Три самых горячих знака Зодиака в сексе
Правильный уход за губами
Правильный уход за губами
Эвелина Блёданс вспоминает первое знакомство с мюзиклом и Америкой
Эвелина Блёданс вспоминает первое знакомство с мюзиклом и Америкой
Юмор - делает отношения крепче
Юмор - делает отношения крепче
Фанаты Навки разделились на два лагеря
Фанаты Навки разделились на два лагеря
Можно ли похудеть от воды?
Можно ли похудеть от воды?
Как приучить ребенка к здоровому образу жизни?
Как приучить ребенка к здоровому образу жизни?
Мужское Все >
Рыба, запеченная в духовке
Рыба, запеченная в духовке
Новшество Свердловского губернатора
Новшество Свердловского губернатора
Возвращаем вещам прежнюю белизну. Советы и рекомендации
Возвращаем вещам прежнюю белизну. Советы и рекомендации
Вещи, которые помогут сделать ванную комнату красивее
Вещи, которые помогут сделать ванную комнату красивее
Как отмыть духовку: десять эффективных способов
Как отмыть духовку: десять эффективных способов
Фреска на стене в интерьере
Фреска на стене в интерьере
Организовываем пространство: как красиво и функционально расположить вещи на полках и стеллажах
Организовываем пространство: как красиво и функционально расположить вещи на полках и стеллажах
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Силовой тренинг для похудения: нужен ли?
Силовой тренинг для похудения: нужен ли?
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Точка зрения
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Точка зрения
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Интересы
Крещение – великий день воды
Крещение – великий день воды
Верховная рада приняла "преступный" закон об отъеме церквей УПЦ
Верховная рада приняла "преступный" закон об отъеме церквей УПЦ
Странное поведение вашей кошки: как расшифровать
Странное поведение вашей кошки: как расшифровать
Как питомцы знаменитостей становятся богатыми наследниками
Как питомцы знаменитостей становятся богатыми наследниками
Жако: особенный попугай с человеческой душой
Жако: особенный попугай с человеческой душой
Названы самые популярные в России клички кошек и собак
Названы самые популярные в России клички кошек и собак
Колючий, но дружелюбный: выбираем ежа в качестве питомца
Колючий, но дружелюбный: выбираем ежа в качестве питомца
Российские ученые предложили построить космодром на Курильских островах
Российские ученые предложили построить космодром на Курильских островах
Японский отель уволил половину роботов-сотрудников
Японский отель уволил половину роботов-сотрудников
Три главные ошибки мужчин в отношениях с женщиной
Три главные ошибки мужчин в отношениях с женщиной
Что убивает наше развитие
Что убивает наше развитие
Стеклопакеты при взрыве теперь будут вылетать наружу
Стеклопакеты при взрыве теперь будут вылетать наружу
Разрешат ли курение в аэропортах? Столкнулись два законопроекта
Разрешат ли курение в аэропортах? Столкнулись два законопроекта
Россияне окунутся в прорубь на Крещение, но не все
Россияне окунутся в прорубь на Крещение, но не все
Вьетнамские врачи спасли пациента с помощью 15 банок пива
Вьетнамские врачи спасли пациента с помощью 15 банок пива
Бывший СССР
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай

Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".

Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Посольство США в Багдаде рассылает сотни тонн неизвестного груза по всему миру
США и Канада. Новости и аналитика
Посольство США в Багдаде рассылает сотни тонн неизвестного груза по всему миру
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Евросоюз
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
Евросоюз
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
США задействуют Украину для давления на Европу
США и Канада. Новости и аналитика
США задействуют Украину для давления на Европу
Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?
Южная Америка
Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
Новости Украины
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Евросоюз
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ