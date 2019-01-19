Foreign Policy: неядерное оружие РФ опаснее ядерного

Ракеты с неядерными боеголовками, находящиеся сегодня на вооружении армии Российской Федерации, опаснее ее ядерного оружия.
Так, во всяком случае, считает американское издание The Foreign Policy.
Российские ракеты с неядерными боеголовками гораздо "более смертоносные", нежели ядерное оружие России, пишут в своем материале эксперты из Соединенных Штатов Америки. На сегодняшний день, указывают они, Российская Федерация совсем не нуждается в наращивании своей ядерной мощи.
Недавний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, инициированный самим действующим президентом страны Дональдом Трампом, может "нанести вред" Соединенным Штатам Америки. Дело в том, что, имея превосходство над главным своим геополитическим противником в области ядерного вооружения, сетуют авторы материала, Российская Федерация теперь сможет обойти США и в сфере обыкновенных ракет наземного базирования. Ведь, если соглашение действительно будет расторгнуто, Россия получит прекрасную возможность для открытого развертывания такого типа оружия, поясняют свою точку зрения американские эксперты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что другое американское аналитическое издание, The National Interest, взяло на себя ответственность предсказать ход неядерной войны между армией Российской Федерации и объединенными силами стран Североатлантического альянса.
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