Вместо С-400? Госдеп одобрил продажу Турции Patriot

Госдепартамент одобрил продажу Турции систем противовоздушной обороны Patriot. Стоимость потенциальной сделки составляет 3,5 миллиарда долларов.

Речь идет о четырех комплексах с 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками — именно на такое количество подавали заявку турецкие власти.

В Пентагоне, комментируя это сообщение, заявили, что поставка комплексов будет способствовать укреплению безопасности Турции и повысить способность вооруженных сил этой страны защитить себя и союзников по НАТО.

Напомним, ранее Анкара и Москва заключили соглашение по поставкам комплексов ПРО С-400. Речь идет о четырех дивизионах, сумма сделки составляет 2,5 миллиарда долларов.

Соглашение вызвало резкую реакцию в Вашингтоне. При этом в Анкаре уверяли, что первоначально обращались к США с просьбой о покупке Patriot, но ее проигнорировали.

Американцы начали угрожать санкциями, если Турция не откажется от сделки с Россией. В частности, было заявлено, что может быть наложен запрет на поставки в эту страну истребителей F-35.

Причем угрозы исходили как от исполнительной власти, так и от сенаторов.

Нынешнее заявление об одобрении поставок Patriot не означает, что Турция их сразу же купит. Однако формальное препятствие к такой сделке устранено.

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