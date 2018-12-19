Тяжелый беспилотник "Охотник" отправят в первый полет в 2019 году

Весной следующего года в России совершит первый полет тяжелый беспилотный летательный аппарат "Охотник". Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

По его словам работы по созданию такого аппарата являются приоритетными. "Весной мы ожидаем первый полет этого беспилотника. Это серьезная задача для нас", сказал замминистра обороны в эфире телеканала "Звезда".

Судя по тем данным, что доступны, "Охотник" имеет аэродинамическую схему "летающее крыло" (без хвостового оперения), взлетная масса аппарата достигает 20 тонн. Беспилотник выполнен с применением технологии "Стелс".

Не секрет, что в России до недавнего времени не уделяли должного внимания созданию беспилотных летательных аппаратов. Не то чтобы опыта в создании таких аппаратов не было совсем. Но задел, сохранявшийся со времен СССР, был явно недостаточен в современных условиях.

Тем более это заметно на фоне тех успехов, что добился в создании БПЛА Китай (на фото один из китайских беспилотников). В тамошней прессе даже обсуждают возможность поставок таких аппаратов в Россию. Мол, не только же нам военную технику у русских покупать - пусть и они нашу приобретают.

После операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году отсутствие проблема с беспилотниками стала очевидна. На начальном этапе одним из вариантов решения проблемы стали закупки беспилотников в Израиле.

Вообще, в нашей стране разработано достаточно много беспилотников. Но практически все они имеют небольшие габариты, малую дальность полета и незначительную полезную нагрузку.

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