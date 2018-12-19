США поменяли планы и готовятся к выводу войск из Сирии

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве США, опубликовало информацию о том, что Соединенные Штаты начали информировать стран-союзников об экстренном выводе военного контингента с территории Сирии.
Аналитики издания связывают это решение с недавним диалогом президента США Дональда Трампа и лидера Турции Реджепа Эрдогана в рамках Шестого международного экономического форума, который недавно проходил в Давосе. Эрдоган высказал жесткую позицию в отношении событий в Сирии и заявил, что уже в ближайшее время может начать полномасштабную военную операцию против Курдов, которые являются сторонниками США.
Напомним, что ранее, глава Минобороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис подчеркивал важность военного присутствия в Сирии до полной победы над ИГИЛ (запрещена в РФ).
Недавно "Правда.Ру" публиковала интервью руководителя Информационно-аналитического центра "Время и мир", востоковеда, специалиста по "курдскому вопросу" Валерия Емельянова, где он рассказывал о противостоянии России и США в Сирии.
Фото: The U. S. Army
Читайте также:
Столкнутся ли в Сирии США и Россия?
Россия готовит ракетный удар по США в Сирии — мнение эксперта
WSJ: Трамп готовится ударить по русским в Сирии
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
С ракетного катера украинских ВМС "Прилуки" сняли пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М "Термит".
Вашингтон служит только Израилю, ВПК, Уолл-стрит, крупным банкам и корпорациям, а также энергетическим компаниям, считает экономист Пол Крейг Робертс.