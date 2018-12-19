США поменяли планы и готовятся к выводу войск из Сирии

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве США, опубликовало информацию о том, что Соединенные Штаты начали информировать стран-союзников об экстренном выводе военного контингента с территории Сирии.

Аналитики издания связывают это решение с недавним диалогом президента США Дональда Трампа и лидера Турции Реджепа Эрдогана в рамках Шестого международного экономического форума, который недавно проходил в Давосе. Эрдоган высказал жесткую позицию в отношении событий в Сирии и заявил, что уже в ближайшее время может начать полномасштабную военную операцию против Курдов, которые являются сторонниками США.

Напомним, что ранее, глава Минобороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис подчеркивал важность военного присутствия в Сирии до полной победы над ИГИЛ (запрещена в РФ).

Недавно "Правда.Ру" публиковала интервью руководителя Информационно-аналитического центра "Время и мир", востоковеда, специалиста по "курдскому вопросу" Валерия Емельянова, где он рассказывал о противостоянии России и США в Сирии.

Фото: The U. S. Army

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