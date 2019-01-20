Российские средства ПВО сбили израильские ракеты в Сирии

При израильском налете на аэродром под Дамаском, российские средства ПВО сбили несколько вражеских ракет. Российские комплексы "Панцирь" и "Бук" помогли сирийским военным отразить атаку Израиля на аэропорт Дювали в юго-восточной части Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Источник в Национальном центре управления обороной России рассказал СМИ, что атаку на аэродром пытались осуществить истребители F-16 ВВС Израиля, которые выпустили ракеты из акватории Средиземного моря. В результате средствам ПВО, которые были созданы в России, удалось сбить 7 вражеских ракет. На данный момент информации о том, сколько всего снарядов было выпущено по Дамаску израильскими военными нет.
В Министерстве обороны сообщили о том, что пострадавших в ходе данной операции нет, инфраструктура аэропорта Дювали почти не пострадала.
Ранее Правда. Ру писала о том, что на оставленных боевиками во время бегства складах в Дамаске были найдены запасы отравляющих веществ, которые поставляли террористам американские и британские компании. Найденные спецсредства, среди которых ручные гранаты и снаряды к гранатометам, заряжены отравляющими веществами CS и CN.
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