Предлагала ли Турция военным США "покопаться" в С-400

Правительство Турции якобы предлагало Соединенным Штатам Америки изучить купленные ею российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники сообщает новостной портал Bloomberg.

Так, считают авторы материала, Турция пыталась помириться с Соединенными Штатами Америки. Отношения между Вашингтоном и Анкарой, напомним, испортились совсем недавно. Дело в том, что Турция отказалась закупать военную технику у США, предпочтя сотрудничество с Российской Федерацией. Вашингтон, отметим, неоднократно заявлял Анкаре, что ей следует отказаться от сотрудничества с Москвой, но действующая в Турции власть заявляла о невозможности этого.

Отметим, что Соединенные Штаты Америки опасаются, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в случае необходимости смогут легко сбивать их истребители F-35. Поэтому Министерство обороны США всерьез заинтересовано в изучении этих самых ЗРК.

Российская Федерация и Турция, что примечательно, заключили договор о поставках С-400 еще в прошлом году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению Business Insider, Соединенные Штаты Америки "из кожи вон лезут" ради российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Ведь, уверены американские эксперты, они в разы превосходят американскую военную технику.

Фото: mil.ru

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