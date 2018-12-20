Путин предупредил о возможности и опасности ядерной войны

На пресс-конференции президента России "Первый канал" задал вопрос про боязнь ядерного войны и о том, что СМИ по обе стороны океана свободно обсуждают ядерные удары между Россией и США. "Как президент может успокоить россиян? Во времена СССР многие боялись",- спросил журналист.

"А сейчас не боитесь?",- пошутил президент Путин, после чего стал отвечать серьезно.

В ответ глава государства заявил, что "Опасность подобного сценария в мире затушевывается, а ведь это может привести к гибели цивилизации и даже планеты".

Президент напомнил о выходе США из договора по ПРО. "После этого Москве пришлось модернизировать свои вооружения. В результате Россия получила преимущество, однако речь идет о сохранении паритета. Теперь США выходят из ДРСМД. Пусть потом не пищат, что мы добиваемся своих преимуществ", - заявил Путин.

Также существует тенденция понижения порога применения ядерного оружия, заявил Путин. Так, на Западе фигурирует идея использования ядерного оружия с малым зарядом. Применение таких вооружений может привести к глобальной катастрофе, подчеркнул российский лидер.

Кроме того, некоторые западные аналитики предлагают использовать баллистические ракеты без ядерного заряда. Но разобрать, есть ли там заряд - невозможно. Поэтому на пуск последует ответ.

"До этого нельзя доводить", - заявил Путин.