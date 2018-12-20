Эстонским уклонистам запретят рыбачить

В Эстонии ловить рыбу теперь смогут только те, кто отслужил в армии, рассказывает "Поплавок".

Это положение содержится в новых поправках в закон о воинской службе. Они также запрещают уклонистам ездить на автомобиле, охотиться и иметь дома стрелковое оружие.

Права рыбачить эстонцев будут решать через суд по ходатайству военного ведомства. При этом, чтобы лишить мужчину удовольствия посидеть с удочкой на берегу, военные должны будут доказать, что он получил повестку, но в военкомат не явился.

Такая необычная мера борьбы с уклонистами, по мнению авторов проекта, напрямую связана с обороноспособностью Эстонии. По словам тамошнего командующего, из-за уклонистов эстонская армия не может нарастить свою боевую мощь.

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