Запад все чаще говорит о "боях с Россией" за Арктику

В последние годы Российская Федерация активно увеличивает свое военное присутствие в Заполярье. Соединенные Штаты Америки, разумеется, не могли этого не заметить.

Так, на фоне резко ухудшившихся отношений России с США и Североатлантическим альянсом Арктика вдруг стала одним из многочисленных "взрывоопасных регионов". Министерство обороны США все чаще и чаще заявляет о том, что Российская Федерация и Китайская народная республика якобы чрезмерно активны в Заполярье. Очевидно, что Пентагон готов действовать в этом регионе гораздо активнее, но пока американский флот к этому просто-напросто не готов.

Соединенные Штаты Америки не могут начать действовать в Арктике прямо здесь и сейчас из-за того, что их армия не готова к ведению войны и даже длительной дислокации в северных широтах. США, стоит отдать им должное, разместили в Заполярье множество научных и метеорологических станций, но армия их пока к подобному не готова.

Так, например, весной прошлого года адмирал береговой охраны Соединенных Штатов Америки Пол Цукунфунт заявил, что его страна не может соперничать с Российской Федерацией в Арктике хотя бы из-за отсутствия у США современных мощных ледоколов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки приняли решение отправить в Арктику сразу несколько своих авианосцев. Глава военно-морских сил США заявил, что это случится уже следующим летом.

Также "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению целого ряда американских средств массовой информации, флот США значительно уступает флоту России и Китая.

Фото: Mil. ru

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