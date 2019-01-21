Снята бомбардировка F-35 в «режиме зверя»

Издание The National Interes обратило внимание на неприметный видеоролик на YouTube, который показывал "режим зверя" американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. На кадрах видно, как самолет выпускает одновременно пять ракет класса "воздух-земля".
Издание отмечает, что место и время создания видео остается неизвестным, однако аналитики считают, что видеоролик был записан в ноябре 2018 года. Другое американское издание - The Aviationist считает, что испытания истребителя проводились на авиабазе Неллис в штате Невада. F-35 Lightning II поразил одновременно 5 целей. Примечательно то, что одна из целей двигалась со скорость 65 км/ч.
Так называемый "режим зверя" предполагает размещения вооружения на внешних частях самолета. Это увеличивает количество носимого вооружения, однако делает истребитель более заметным. Военные эксперты отмечают, что "режим зверя" - это одна из вех в развитии военного конфликта, когда незаметность не играет важной роли, а главным остается боевая мощь.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о стремлениях Дональда Трампа перенести гонку вооружений в космос. Президент США предлагает разместить американское оружие в космосе, чтобы противостоять внешним угрозам.
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