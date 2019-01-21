Кто держит на прицеле "Дональда Кука" у берегов Крыма

Российский корабль Черноморского флота "Пытливый" начал наблюдение за эсминцем ВМС США Donald Cook, который уже вошел в Черное море. Данное сообщение поступило из пресс-службы Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Эсминец США может находится в Черном море не больше трех недель, согласно Конвенции Монтрё, которая устанавливает регламент прохода турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств. Корабль должен покинуть черноморскую акваторию не позднее 10 февраля. Российские власти следят за судном как с моря, так и с помощью электронных датчиков флота.

Напомним, что оперативный флот ВМС США сообщил о входе в Чёрное море американского судна для проведения операций по обеспечению безопасности на море, укреплению стабильности и совместной готовности с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе. Также в американской военной структуре уточнили, что часто проводят операции в Чёрном море не выходя за рамки Конвенции Монтрё и международного права.

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