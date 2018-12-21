США будут следить за Россией с Алеутских островов

США расположат военные патрульные самолеты на территории острова Адак, чтобы следить за усилившей свое влияние Россией в Арктике. С таким заявлением выступил секретарь ВМС США Ричард Спенсер.
ВМС США заново решили установить базу на острове Адак, одном из Адреяновских островов. База не была задействована с 1997 года. В планах Америки — внимательно наблюдать за деятельностью России, в частности штаты интересуются передвижениями подводных лодок. Для этого на территории базы будут находиться воздушные многофункциональные судна P-8 Poseidon — настоящие "убийцы" подводных лодок.
По заявлению секретаря ВМС США Ричарда Спенсера, необходимость данного наблюдения заключается в активной заинтересованности Москвы в Арктике. Также Спенсер отметил, что Россия старается приумножить свое нахождение в Арктике, поэтому оставлять без внимания Тихоокеанский флот России - нельзя. ВМС Америки будет следить и на небе и под водой, а также в скором времени военные структуры штатов изучат возможные варианты для повышения уровня боеготовности.
Ранее Правда.Ру писала о том, что Аляска не замечает роста военного присутствия США в Арктике.
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