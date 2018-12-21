Ответ "Искандерам": Германия тайно попросила у США помощи в технологиях

Власти Германии начали переговоры с Америкой, цель которых получение информации о секретной технологии против российского оружия. Информация была опубликована в иностранных СМИ со ссылкой на отчет Министерства обороны Германии.
Германия пытается добиться шестого уровня доступа к американским технологиям, чтобы разработать поколение системы ПРО нового образца. Пока государству важно получить возможность использовать симулятор поведения ракеты-перехватчика MSE PAC-3. Он может показать поведение ракеты во время вражеской атаки.
Улучшенная противоракетная оборона поможет обезопасить страну от русского вооружения. На данный момент, военные разработки России во многом превосходят немецкую систему TLVS, а значит являются угрозой. Германия надеется на усовершенствование военно-технических разработок, чтобы иметь возможность перехватывать российские ракетные комплексы "Искандер".
Переговоры с властями штатов идут напряженно. К общему знаменателю стороны пока не пришли. Германия ждет поддержки Дональда Трампа, заявляя, что страна готова участвовать в обороне Европы, на чем и настаивал президент Соединенных Штатов Америки.
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