Ответ "Искандерам": Германия тайно попросила у США помощи в технологиях

Власти Германии начали переговоры с Америкой, цель которых получение информации о секретной технологии против российского оружия. Информация была опубликована в иностранных СМИ со ссылкой на отчет Министерства обороны Германии.

Германия пытается добиться шестого уровня доступа к американским технологиям, чтобы разработать поколение системы ПРО нового образца. Пока государству важно получить возможность использовать симулятор поведения ракеты-перехватчика MSE PAC-3. Он может показать поведение ракеты во время вражеской атаки.

Улучшенная противоракетная оборона поможет обезопасить страну от русского вооружения. На данный момент, военные разработки России во многом превосходят немецкую систему TLVS, а значит являются угрозой. Германия надеется на усовершенствование военно-технических разработок, чтобы иметь возможность перехватывать российские ракетные комплексы "Искандер".

Переговоры с властями штатов идут напряженно. К общему знаменателю стороны пока не пришли. Германия ждет поддержки Дональда Трампа, заявляя, что страна готова участвовать в обороне Европы, на чем и настаивал президент Соединенных Штатов Америки.

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