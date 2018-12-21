В США рассказали об успешном испытании в России гиперзвуковой ракеты "Циркон"

21 декабря американские СМИ растиражировали новость об испытаниях новой российской гиперзвуковой ракеты класса "Циркон". В разведке США сообщили, что 10 декабря был проведен очередной удачный запуск. Ракете удалось развить скорость в 10 раз превышающую скорость звука. СМИ Соединенных Штатов подчеркивают, что на данный момент у американских военных нет средств для сдерживания такого оружия.
Разведка США следит за разработкой гиперзвуковой ракеты "Циркон" еще с 2015 года, когда ее появление было зафиксировано впервые. Уникальность ракеты в том, что ее можно использовать для захвата земных целей, воздушных и даже морских, - подчеркивают источники в военно-промышленном комплексе США. Иные источники утверждают, что знают приблизительную дату начала серийного производства "Циркона" - 2021 год. Таким образом, гиперзвуковая ракета может быть принята на вооружение российской армии уже в 2022 году.
Ранее в российских СМИ появлялась информация об оснащении подводных лодок "Ясень-М" ракетами класса "Циркон". Помимо подлодок, эти ракеты будут устанавливаться на субмарины и надводные корабли.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о еще одной уникальной российской разработке в области вооружения - новейшей снайперской винтовке.
Фото: mil.ru
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