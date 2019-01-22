The Nation: США нарушили ДРСМД, но обвиняют только Россию

Соединенные Штаты Америки не так давно инициировали выход страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Все из-за того, объявили США, что Российская Федерация якобы первая нарушила нормы соглашения.

Об этом пишет американское еженедельное издание The Nation.

Так, утверждают авторы материала, американские средства массовой информации вторят действующей в стране власти и освещает вопрос однобоко. Например, указывают журналисты из The Nation, ряд американских СМИ заявляет, что российская сторона нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности созданием крылатой ракеты наземного базирования 9М729.

Однако, указывает The Nation, средства массовой информации, как и правительство Соединенных Штатов Америки, умалчивают об американской ракете "Иджлис". Ее Пентагон сегодня активно размещает в Восточной Европе. В стандартной модификации, уверены эксперты из The Nation, она не нарушает норм ДРСМД. Но в самые кратчайшие сроки можно значительно изменить конфигурацию "Иджлис" и получить оружие, что нарушает пункты Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В The Nation утверждают, что если Россия и нарушила договор, то вынудить ее пойти на это могли какие-либо действия в области техники и вооружения США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки согласны спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в том случае, если Российская Федерация уничтожит свою крылатую ракету наземного базирования 9М729.

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