The Nation: США нарушили ДРСМД, но обвиняют только Россию

Соединенные Штаты Америки не так давно инициировали выход страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Все из-за того, объявили США, что Российская Федерация якобы первая нарушила нормы соглашения.
Об этом пишет американское еженедельное издание The Nation.
Так, утверждают авторы материала, американские средства массовой информации вторят действующей в стране власти и освещает вопрос однобоко. Например, указывают журналисты из The Nation, ряд американских СМИ заявляет, что российская сторона нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности созданием крылатой ракеты наземного базирования 9М729.
Однако, указывает The Nation, средства массовой информации, как и правительство Соединенных Штатов Америки, умалчивают об американской ракете "Иджлис". Ее Пентагон сегодня активно размещает в Восточной Европе. В стандартной модификации, уверены эксперты из The Nation, она не нарушает норм ДРСМД. Но в самые кратчайшие сроки можно значительно изменить конфигурацию "Иджлис" и получить оружие, что нарушает пункты Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В The Nation утверждают, что если Россия и нарушила договор, то вынудить ее пойти на это могли какие-либо действия в области техники и вооружения США.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки согласны спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в том случае, если Российская Федерация уничтожит свою крылатую ракету наземного базирования 9М729.
Читайте также:
Выход из ДРСМД: кому выгодно и будет ли война?
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, 20 января, на Суворовской площади состоялся митинг против возможной передачи Японии некоторой части Курильских островов. Митинг был согласован властями.
Действующий президент Украины подарил крупное газовое месторождение своему знакомцу, предпринимателю Дмитрию Фуксу.
Приднестровье никогда не реинтегрируется с Молдавией. А что мешает присоединиться к России, рассказал лидер ПМР Вадим Красносельский.