Снова умер начальник ГРУ. Кто возглавит разведку?

Руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) генерал-полковник Игорь Коробов скончался в 62 года от тяжелой болезни. Как сообщают военные источники, он боролся с онкологией, не покидая своего поста.

"Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ — заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября от тяжелой болезни", — заявил СМИ источник.

Напомним, что генерал-полковник Коробов родился в 1953 году, пришел в армию в 1973 и начал работу в военной разведке еще в СССР — с 1985 года. Будучи привлеченным в ГРУ, он занимал в Главном разведывательном управлении различные должности. Офицер владел несколькими иностранными языками. В 2016 году указом президента Путина он был назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Высший руководитель ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) Игорь Коробов награжден званием Героя Российской Федерации, орденами "За заслуги перед Отечеством", Александра Невского, Суворова, орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью "За отвагу" и другими наградами СССР и Российской Федерации.

Напомним, что накануне "Дня военного разведчика" президент России заявил на торжественном мероприятии, посвященном вековому юбилею ГУ Генштаба, что военным стоит подумать о возвращении старого название "ГРУ" — вернув в название организации "слово "разведывательное", которое непонятно, куда исчезло".

Также, несмотря на все попытки Запада обвинить ГРУ в незаконных боевых и кибер-операциях за рубежом, Путин заявил — он считает, что российская военная разведка "отличается высоким профессионализмом, смелостью и решительностью". Кроме того, верховный главнокомандующий отметил, что военные разведчики обладают уникальными техникой, умениями и возможностями, в том числе для проведения специальных операций.

Добавим, что предшественник Коробова — Герой России генерал-полковник Игорь Сергун, по официальной информации, скоропостижно скончался 3 января 2016 года на 59-м году жизни после обширного инфаркта. Некоторые либеральные и западные СМИ, впрочем, пытаются доказать гибель Сергуна в Ливане, однако не предоставляют никаких подтверждений этому.

Основным кандидатом на должность начальника ГРУ называют нынешнего первого замначальника управления вице-адмирала Игоря Костюкова. Именно он, в связи с тяжелой болезнью и лечением Коробова представлял руководство своего ведомства перед Путиным.

"Если услышите-прочитаете что-то про "убили из-за выборов в США или Скрипаля" — плюйте или бейте морды. — Коробов умер после нескольких лет борьбы с раком, причем борьбы не уходя с поста",- пишут в соцсетях.

По данным СМИ, аккумулированным "Википедией", вероятный новый глава ГРУ Игорь Костюков родился в 1961 году. Офицер вначале получил военно-морское образование, а позже закончил Военно-дипломатическую академию, откуда был приглашен в ГРУ — где в результате стал "вторым лицом" (первым заместителем начальника Главного управления ГШ ВС РФ).

Как руководитель ГУ (ГРУ), Костюков принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирии против запрещенной в России террористической организации ИГИЛ (ДАИШ). Закрытым указом президента России в 2017 году вице-адмирал Костюков получил звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".

Кроме того, Костюков получал от руководства страны и вооруженных сил медали и ордена — "За заслуги перед Отечеством", орден Александра Невского, орден Мужества, орден "За военные заслуги", орден Почёта, медаль "За отвагу" и иные медали СССР и Российской Федерации.

Также в 2016 и 2018 годах Игорь Костюков был включён в "санкционные списки США" — якобы за "действия по подрыву демократии" и "вмешательство в выборы президента США".

Отмети, что после появления новостей о смерти руководителя ГРУ, западные СМИ уже начали публиковать статьи о смерти "виновного в атаке на Солсбери и уничтожении рейса MH-17" с кавычками о "болезни". "Подонки!",- пишут в соцсетях, добавляя "ИноСМИ не разочаровали. Новичок, атаки, вот это всё. И болезнь в кавычках..".

Также свое слово не смог сдержать экс-партнер Ходорковского, осужденный и сбежавший в Израиль олигарх Невзлин. Человек, написавший вместе с Ходорковским книгу с цитатами "почему мы не должны пировать, когда народ чумует" и "коррупция началась с нас, мы должны заказывать музыку власти" выдвинул версию о смерти от стресса из-за провалов и некомпетентности российских медиков.

Впрочем, чего еще ожидать? В ближайшее время, особенно когда подключатся украинские и западные СМИ и спикеры, мы наслушаемся еще не таких версий.