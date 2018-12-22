Вслед за Сирией США планируют вывести войска из Афганистана

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует сократить численность американской армии в Афганистане вдвое.

Об этом сообщает американская компания ABC News.

Так, известно, что американский контингент в Афганистане сократится ровно наполовину — из страны будут выведены 7 тысяч военнослужащих армии США. Примечательно, что большая часть американских солдат будут выведены из страны в самое ближайшее время.

Глава США Дональд Трамп заявил, что должен сократить численность американской армии в Афганистане. Ведь это, объясняет он, было его предвыборным обещанием в ходе президентской гонки.

Любопытно, что вопрос выхода армии США из Афганистана он обсудил со всеми своими ближайшими помощниками — главой Министерства обороны США Джеймсом Мэттисом, госсекретарем Майком Помпео и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном. Все трое, отмечает ABC News, посоветовали Дональду Трампу не делать этого, но американский президент не послушал их.

Отметим, что война Соединенных Штатов Америки в Афганистане стала самой продолжительной за всю историю страны. Началась военная операция "Несокрушимая свобода" в далеком 2001 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп объявил о выходе армии США с территорий Сирийского государства. Теперь, когда террористы повержены, объяснил Трамп, американской армии там больше нечего делать.

Читайте также:

Почему война США в Афганистане вечна