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Источник Правда.Ру

В России прошли первые испытания тяжелого беспилотника "Охотник"

Силовые структуры » Министерство обороны

Министерство обороны Российской Федерации впервые испытало тяжелый беспилотник "Охотник".

В России прошли первые испытания тяжелого беспилотника "Охотник". 395181.jpeg

Так, сообщает главное национальное оборонное ведомство страны, испытания прошли на взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода. Российский тяжелый беспилотник разогнался на ней до 200 км/ч. Отметим, что беспилотник, предполагается, может набирать скорость и в несколько раз больше. По словам экспертов Минобороны РФ, подъем в воздух беспилотником "Охотника" пока не выполнялся.

Сообщается, что испытания прошли успешно — все действия "Охотник" выполнил автономно.

Также известно, что до конца текущего года российский тяжелый беспилотник совершит еще несколько пробежек по взлетно-посадочной полосе. Затем, отмечают специалисты Минобороны РФ, будут отрабатываться "подскоки" — беспилотник наберет скорость и будет подниматься в воздух буквально на несколько секунд и тут же опускать снова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известный новостной портал поставил Российскую Федерацию на первое место в списке самых мощных европейских государств. На втором и третьем местах оказались Франция и Великобритания соответственно. Украина заняла десятое место, а последнее — скромная Бельгия. У нее на всю нет ни одного танка.

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Темы армия война Россия оружие беспилотник
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