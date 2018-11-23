Замглавы МИД: Россия не меняет военную доктрину из-за действий США

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков поделился своим видением ситуации с выходом Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности.

Так, заявил Сергей Рябков, Россия не видит необходимости вносить изменения в свою военную доктрину. Но, отметил замглавы российского дипломатического ведомства, Российская Федерация обязательно отреагирует, если после выхода из ДРСМД Вашингтон предпримет какие-либо конкретные материальные шаги, что будут грозить безопасности РФ.

Сергей Рябков отметил, что сегодня поднимать вопрос об изменениях в отечественной российской доктрине пока не стоит. Замглавы МИД РФ отметил, что Москва внимательно отнеслась к словам представителей США о том, что те якобы не собираются размещать свои ракеты на территории Европы. По словам Сергея Рябкова, правительство Российской Федерации будет тщательно мониторить эту ситуацию. Ведь, заявил он, сегодня Вашингтон не собирается, а завтра может и начать собираться.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки вышли из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Об этом средствам массовой информации объявил действующий президент страны Дональд Трамп.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Конгресс США сомневается в боеспособности американской армии и считает, будто РФ в случае гипотетической войны имеет больше шансов на победу.

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