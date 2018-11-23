Минобороны рассказало, когда будет сбивать угнанные самолеты

Министерство обороны Российской Федерации рассказало общественности о том, каким именно образом они будет сбивать угнанные самолеты.
Главное национальное оборонное ведомство страны подготовило специальный законопроект, в котором рассказывается порядок применения оружия и боевой техники при охране государственных границ Российской Федерации. Так, например, в документе поясняется, как Минобороны РФ будет действовать в отношении угнанных российских самолетов.
Дежурные силы, отмечают в российском ведомстве, от угнанных воздушных судов, что нарушили или же могут нарушить границы страны, будут требовать посадки в указанных аэропортах или аэродромах. Если же, заявляют в Министерстве обороны РФ, угонщики откажутся выполнять требования, а на борту не будет заложников, то дежурные силы будут иметь полное право открыть огонь из всего доступного им оружия или боевой техники на поражение.
А вот самолеты с нарисованной на борту фашистской символикой сбивать необходимости нет. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что они и без того постоянно падают. Что это — рок, мистика или совпадение, неизвестно, но факт остается фактом — небо воздушные суда с намалеванным фашистским креслом отчего-то не выдерживает.
Фото: соцсети
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