Минобороны РФ: российский Ту-160 лучше американского B-1B

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что отечественный бомбардировщик Ту-160 является самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом за всю историю военной авиации.
Так, представители российского оборонного ведомства заявили, что Ту-160, например, по многим показателям превосходит американский бомбардировщик B1-B. У самолета, находящегося на вооружении РФ, намного больше максимальная боевая нагрузка — 45 тонн против 34, гораздо выше скорость — 2230 километров в час против 1300, и более широкий боевой радиус — 7300 километров против 5500.
Отметим, что на вооружении у советской и российской армий Ту-160 состоит очень давно — с 1987 года. Но вот в боевых условиях он применен был, что любопытно, сравнительно недавно — во время военной операции Российской Федерации в Сирийской республике.
Американский бомбардировщик B1-B же применялся силами Североатлантического альянса в Югославии, а также армией Соединенных Штатов Америки в Ираке и Афганистане.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское аналитическое издание спрогнозировало ход неядерной войны между Российской Федерации и странами НАТО. Так, уверены эксперты, Россия эту войну проиграет. А начнется она, пишут авторы материала, в Прибалтике — самом слабом и уязвимом регионе Североатлантического альянса.
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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