Минобороны показало перехват самолета-разведчика над Балтикой

На сайте Министерства обороны опубликовано видео перехвата истребителем Су-27 самолета-разведчика "Гольфстрим" ВВС Швеции.
На кадрах видно, как самолет вылетает с авиабазы и приближается к разведчику, сопровождая его на безопасном для себя расстоянии, пока "Гольфстрим" не удалился от границ России. Далее Су-27 возвращается на аэродром базирования. Ведомство отмечает, что "Гольфстрим" летел без включенного транспондера.
За последнее время разведывательные самолеты и беспилотники все чаще стали появляться у границ Российской Федерации. Их не раз замечали в районе Крымского полуострова, и Краснодарского края. В ноябре прошлого года российские военные перехватили американский самолет разведчик над Черным морем. В Министерстве обороны РФ не раз призывали США отказаться от подобных опасных операций, однако в Пентагоне отвечают лишь отказом.
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