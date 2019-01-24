США модернизируют ядерные боеголовки и гравитационные бомбы

Национальная администрация по ядерной безопасности США (National Nuclear Security Administration, NNSA) завершила работу над обновленной ядерной боеголовкой для военно-морского флота, что стало первой из серии масштабных программ по продлению срока эксплуатации американского ядерного арсенала.

По состоянию на декабрь 2018 года, все боеголовки W76-0 ВМФ США, которые были введены в строй в конце 1970-х годов, были модернизированы до версии W76-1. Боеголовка W76-1 установлена ​​на головной части баллистической ракеты Trident II D5, запускаемой с подводной лодки.

Производство W76-1 началось в сентябре 2008 года. Модернизация боеголовки не только продлевает срок службы оружия примерно на 20 лет, но и вносит дополнительные функции безопасности, что привело к необходимости частично изменить дизайна.

Завершение программы W76-1 является важной вехой для агентства, поскольку она стала первой из целой серии программ по увеличению срока службы ядерного оружия США. Успешное завершение данной программы наглядно продемонстрировало возможности NNSA разрабатывать, выполнять и завершать программы по модификации ЯО.

Тем не менее, работу над боеголовкой W76, возможно, придется проводить и в ближайшем будущем в связи с решением администрации Трампа создать ядерный заряд малой мощности. Этот проект получил название W76-2.

Работа над этим проектом может начаться уже в следующем году, но его будущее пока неясно, поскольку демократы выступают против проекта. Член Палаты представителей Адам Смит, новый председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам, заявил, что он постарается свернуть работы и использовать высвободившиеся средства для других целей.

Следующей программой по модернизации ядерной боеголовки станет B61-12. Речь идет о новой версии американской атомной гравитационной бомбы, которая заменит версии B61-3, -4, -7 и -10. Предполагается, что эта программа будет завершена к 2024 году. По оценкам NNSA, стоимость программы составит от 7.3 до 9.5 млрд долларов.

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