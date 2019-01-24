СМИ впервые показали тяжелый боевой дрон "Охотник"

В интернете появилась первая фотография, на которой, возможно, запечатлен российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник». Снимок был опубликован в Twitter.

Фотография была сделана на одном из аэродромов. Летательный аппарат оснащен специальными датчиками, и выполнен по схеме летящее крыло. Многие пользователи интернета в обсуждении фотографии отметили, что "Охотник" похож на американский палубный БПЛА Х-47В.

На некоторых российских истребителях пятого поколения Су-57 уже обозначен силуэт «Охотника», сообщают зарубежные СМИ. Еще в декабре прошлого года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сделал заявление о том, что первый полет беспилотника «Охотник» состоится весной 2019 года. А в ноябре «Охотник» совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе на территории Новосибирского авиационного завода, разогнавшись до 200 километров в час. На вооружение беспилотник должен поступить уже к 2020 году.

Напомним, что первая информация о разработке «Охотника» появились еще в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Конструкция аппарата предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. Максимальная скорость летательного аппарата оценивается в 1000 километров в час.

Источник фото: paralay.iboards.ru

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