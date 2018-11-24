Лавров считает, что США подстегивают военную деятельность у границ РФ в Европе

Соединенные Штаты Америки подталкивают Европу к военной деятельности вдоль границ Российской Федерации, считает глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров.

Об этом глава МИД РФ написал в своей статье для известного португальского издания.

Сергей Лавров указывает на то, что кровожадная политика американского правительства возымела успех. Так, заявляет министр иностранных дел РФ, кризис и война на территории сегодняшней Украины есть результат действий Соединенных Штатов Америки и апатичности стран Евросоюза.

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетовал, что происходящее на Украине обрушило ту атмосферу доверия, которую российские политические лидеры совместно со своими европейскими коллегами бережно и кропотливо выстраивали много лет.

Безопасность европейских государств, резюмировал Сергей Лавров, становится заложницей американской политики. При этом, отметил российский министр, США ничем не рискуют и остаются в безопасности.

В последние годы мировая общественность и средства массовой информации активно обсуждают возможность открытого вооруженного противостояния Российской Федерации с Соединенными Штатами Америки или европейскими государствами. Ранее, например, "Правда.Ру" писала о том, что известный новостной портал в рейтинге 25-ти самых мощных армий Европы выделил России первое место. Второе и третье место заняли Франция и Великобритания соответственно.

Фото: официальный интернет-портал Правительство России

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