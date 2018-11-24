Лавров считает, что США подстегивают военную деятельность у границ РФ в Европе

Соединенные Штаты Америки подталкивают Европу к военной деятельности вдоль границ Российской Федерации, считает глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров.
Об этом глава МИД РФ написал в своей статье для известного португальского издания.
Сергей Лавров указывает на то, что кровожадная политика американского правительства возымела успех. Так, заявляет министр иностранных дел РФ, кризис и война на территории сегодняшней Украины есть результат действий Соединенных Штатов Америки и апатичности стран Евросоюза.
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетовал, что происходящее на Украине обрушило ту атмосферу доверия, которую российские политические лидеры совместно со своими европейскими коллегами бережно и кропотливо выстраивали много лет.
Безопасность европейских государств, резюмировал Сергей Лавров, становится заложницей американской политики. При этом, отметил российский министр, США ничем не рискуют и остаются в безопасности.
В последние годы мировая общественность и средства массовой информации активно обсуждают возможность открытого вооруженного противостояния Российской Федерации с Соединенными Штатами Америки или европейскими государствами. Ранее, например, "Правда.Ру" писала о том, что известный новостной портал в рейтинге 25-ти самых мощных армий Европы выделил России первое место. Второе и третье место заняли Франция и Великобритания соответственно.
Фото: официальный интернет-портал Правительство России
Читайте также:
Новость о том, что Европу сотрясает конфликт интересов
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
Украина активно участвует в демонизации нашего руководства, в криминализации нашего общества, в очернении нашего народа и нашей истории, потому что — когда какой-нибудь безумный политик на Украине заявляет, что русский язык — язык варваров и дикарей, — Запад аплодирует.